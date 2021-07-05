Жителей города Сочи из-за мощных ливней предупредили о возможной эвакуации

За последние сутки в городе выпала почти месячная норма осадков.

Местные жители публикуют в социальных сетях фото и видео последствий мощного ливня со шквалистым ветром. В частности, на кадрах видно, что в некоторых районах из-за вышедших из берегов рек вода достигает окон частных домов, а машины смывает прямо в поток. На дорогах же уровень воды достигает середины автомобиля.

МЧС предупреждает, что в данных условиях находиться рядом с морем опасно, закрыты пляжи, также запрещено сейчас выходить в море на яхтах. Судя по видео в социальных сетях сильный ветер выносит небольшие корабли прямо на берег, а над водной гладью образуются завихрения.

Местные власти уже сообщили, что в курортном Сочи затопленными оказались два пансионата, некоторые отели и несколько домов. Из-за непогоды закрылся и национальный парк, отменены все туристические маршруты.

Ливни повлияли и на работу аэропортов. Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе международного аэровокзала, на данный момент уже 4 самолета были отправлены на посадку на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу.

По последним данным, из-за стихии один человек погиб, двое пострадали. Как поясняют власти города, заниматься устранением последствий непогоды будут после того, как ситуация нормализуется.