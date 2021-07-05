В Москве ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов

Ему был 81 год. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер Владимир Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции, говорится в сообщении «Мосфильма». Отмечается, что студия потеряла «по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей».

Ленты Меньшова — «Любовь и голуби», «Ширли-Мырли» — действительно принесли ему всенародную любовь, а картина «Москва слезам не верит» даже удостоилась «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Фильмы Меньшова разлетались на цитаты, фразы полюбившихся героев становились частью фольклора. Он и сам сыграл более сотни ролей в кино и сериалах. Меньшов говорил, что его творчество тесно связано с тем, что происходит в стране.

В интервью журналу Esquire в 2010-м году Меньшов говорил, что художник должен держаться в стороне от политики, но сам он этому правилу не следовал. Режиссер еще в 2003 году вступил в «Единую Россию», хотя позже объяснял, что это произошло случайно и теперь он жалеет. При этом на последних выборах президента он стал доверенным лицом Владимира Путина, а в этом году сам планировал участвовать в осенних выборах в Госдуму — он вошел в пятерку федерального списка партии «Справедливая Россия — За правду». Там после кончины режиссера сообщили, что список менять не будут.

Смерть Владимира Меньшова — это огромная утрата для отечественного кинематографа. Об этом «Эху Москвы» сказал актер Олег Басилашвили. Он выразил соболезнования родным Владимира Меньшова.

По предварительной информации, прощание с Владимиром Меньшовым состоится в Большом зале Дома кино в этот четверг. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.