Генеральная прокуратура Белоруссии требует от России выдать певицу Анжелику Агурбаш

В Белоруссии против нее возбуждено уголовное дело по статьям о разжигании вражды и оскорблении президента.
После президентских выборов в Белоруссии Агурбаш неоднократно участвовала в акциях протеста у белорусского посольства в Москве.
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В Белоруссии против нее возбуждено уголовное дело по статьям о разжигании вражды и оскорблении президента.
После президентских выборов в Белоруссии Агурбаш неоднократно участвовала в акциях протеста у белорусского посольства в Москве.
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…
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