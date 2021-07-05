Прощание с кинорежиссером Владимиром Меньшовым пройдёт 8 июля в Доме кино

Траурная церемония запланирована в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Об этом сообщает агентство ТАСС. По предварительной информации, похоронят народного артиста РСФСР на Новодевичьем кладбище.

Меньшов — обладатель множества советских и российских премий, а также награды Американской киноакадемии «Оскар» — ее он получил за фильм «Москва слезам не верит».

Для настоящего художника важна не борьба с ограничениями и цензурой, а идеи, которые он хочет донести до зрителя. Об этом ранее в эфире «Эха Москвы» говорил режиссер Владимир Меньшов. Причиной смерти Владимира Меньшова стал коронавирус. Режиссеру был 81 год.