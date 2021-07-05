Темпы вакцинации от коронавируса в крупных российских компаниях оказались выше, чем в среднем по стране

Об этом пишет газета «Коммерсантъ», которая опросила представителей бизнеса.

Так, в «Газпромнефти» сообщили, что благодаря прививкам и приобретенному иммунитету антитела сформировались более чем у 80% сотрудников. В «Росэнергоатоме» заверили, что на АЭС вакцинированы свыше 60% работников.

В «Фосагро» утверждают, что иммунитет сформировался более чем у 70% персонала.

Издание отмечает, что бизнес редко премирует сотрудников, сделавших прививку, и делает ставку на информационную кампанию, выдачу дополнительных выходных или путевок. Увольнять невакцинированных компании пока не готовы.