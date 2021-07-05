В Якутии здания госорганов можно будет посещать только при предъявлении специальных цифровых кодов

За последние сутки в регионе выявили около сотни случаев заражения коронавирусом.

Для в хода в административные здания жителям Якутии с сегодняшнего дня нужен либо свежий отрицательный тест на коронавирус, либо так называемый QR-код, подтверждающий, что человек прошел вакцинацию. Эту меру, объясняют власти, ввели в рамках исполнения постановления главного санитарного врача республики, еще в мае обязавшего работодателей прививать своих сотрудников.

Напомним, что тогда Якутия фактически стала первым регионом, где объявили об обязательной вакцинации, но после того, как об этом сообщили СМИ, слово «обязательная» в пресс-релизе заменили на «массовая», а глава региона Айсен Николаев заявил, что речи о принудительной вакцинации не идет, это недопустимо и невозможно.

С начала месяца власти Якутии разрешили заведениям и другим досуговым организациям работать по системе цифровых-кодов — если они будут пускать только вакцинированных или с отрицательным тестом, им можно не соблюдать действующие в регионе ограничения.

В республиканском правительстве утверждают, что более 70% сотрудников правительства и администрации главы Якутии уже сделали прививку.