Не стало известного советского и российского кинорежиссера Владимира Меньшова

Ему был 81 год.

Меньшов умер от последствий коронавируса — об этом сообщили в киноконцерне «Мосфильм». О том, что режиссер заболел COVID-19, стало известно две недели назад. При этом утверждалось, что он переносит вирус в легкой форме. Меньшов планировал баллотироваться в парламент: всего за час до трагических известий партия «Справедливая Россия — За правду» подала в Центризбирком список кандидатов в Госдуму. Режиссер находился в его федеральной части.

Расцвет карьеры Меньшова пришелся на конец 1970-х годов. Известность ему принес уже первый полнометражный фильм — школьная драма «Розыгрыш». А второй фильм Меньшова получил уже мировую славу. Картина «Москва слезам не верит» была удостоена «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке и номинировалась на главную награду Берлинского кинофестиваля.

Успех имели и следующие фильмы Меньшова — «Любовь и голуби», а также вышедшая в середине 90-х картина «Ширли-мырли». Впрочем, практически каждый год Меньшов снимался и как актер — на его счету около 100 ролей в кино.

Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на источник. Дата похорон еще не определена.