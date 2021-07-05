Хакеры, атаковавшие американскую IT-компанию Kaseya, потребовали выкуп в биткоинах

Речь идет о криптовалюте на сумму 70 миллионов долларов, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов в сфере кибербезопасности.

Специалисты считают, что за кибератакой стоит группировка REvil, которую в США связывают с Россией. Сама компания ранее сообщала, что нападение хакеров затронуло несколько десятков клиентов компании, однако не повлияло на ее облачные сервисы.

Накануне американский президент усомнился в том, что за атакой стоит Москва, и поручил провести расследование инцидента.