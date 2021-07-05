Сына красноярского депутата осудили на 14,5 лет за убийство знакомого

Он снимал на видео избиение, вскоре после которого молодой человек скончался.

Прокурор запрашивал для сына председателя Емельяновского сельсовета Андрея Шилова и его приятеля Сергея Шмелева 15 лет лишения свободы. Суд назначил на полгода меньше, а также взыскал более 5,5 миллионов рублей компенсации близким погибшего. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, сообщает издание «Тайга.инфо».

Шилова и Шмелева признали виновными в том, что в сентябре 2019 года они до смерти избили своего знакомого спортсмена-биатлониста Дмитрия Сисигина. Начался конфликт во время телефонного разговора, а продолжился в квартире Сисигина, куда приехали разобраться Шилов и Шмелев. Избиение они сняли на видео.

На записи видно, что лицо Шилова запачкано кровью, он улыбается в камеру и показывает язык. Сисигина доставили в больницу, но спасти его не удалось — он впал в кому и вскоре скончался. Как пишет «Тайга.инфо», Шилов и его отец, местный депутат, изначально назвали информацию о нападении «неправдой», а последний связывал это с началом предвыборной кампании.

В течение почти месяца после избиения Шилов и Шмелев находились на свободе — их задержали только после того, как в Красноярске объявили народный сход с требованием арестовать подозреваемых.