Умер кинорежиссёр Владимир Меньшов

Меньшов умер на 82-м году от последствий коронавируса, сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм».

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что коллектив «Мосфильма» выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича.

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — добавляется в тексте соболезнования.

Отмечается, что о дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже, передаёт «Интерфакс».

Владимир Меньшов — Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии «Оскар» (в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»), член Союза кинематографистов РФ.