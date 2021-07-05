Роспотребнадзор следит за ситуацией с российскими туристами на Кубе

Там по меньшей мере 150 человек остаются изолированными из-за положительных тестов на коронавирус. Речь идет об исследованиях, которые сделали местные специалисты.

Между тем, сами путешественники опубликовали в сети видеообращение. Они сомневаются в достоверности результатов тестов.

Авторы видеообращения говорят об отсутствии у них симптомов заболевания и жалуются на сгорающий отпуск.

Российский посол на Кубе накануне обсудил ситуацию с министра туризма, поручил сделать повторные тесты и оставить путешественников в гостиницах до выяснения обстоятельств.