Власти Сочи предупредили граждан о возможном наводнении

Жителей попросили приготовить самое необходимое на случай эвакуации.

Оперативный штаб созданный для ликвидации последствий урагана, который бушевал в Сочи и Адлере накануне, отмечает резкий подъем уровня воды в реках Хорота и Мацеста. На случай, если он продолжится, рассматривается вариант эвакуации, к которой население должно быть готово.

В городе включили сирены, в полной боевой готовности находятся отряды спасателей, которые дежурят в районах. Синоптики предупреждают о возможных ливнях и усилении ветра, а также указывают на вероятность схода селевых потоках небольшой мощности.

Накануне в Сочи ураган вырывал с корнем деревья, город накрыло мощным ливнем. Одни человек погиб, его придавило упавшим деревом. Еще двое пострадали. В ряде населенных пунктов люди остались без света.

Синоптики предполагают, что уже завтра вероятность сильных дождей в Сочи уменьшится, а температура станет ближе к обычным июльским значениям.