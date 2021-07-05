Второй взрыв на химическом заводе в Бангкоке может прогреметь в любой момент, предупреждает местная полиция

В результате первого уже пострадали свыше 30 человек. На данный момент на предприятии остается еще около 60 тонн химикатов, которые невозможно вынести из-за продолжающегося пожара, сообщили в полиции.

Первый взрыв на предприятии по производству пенопласта прогремел минувшей ночью. На заводе находилось шесть складов, по некоторым данным, там хранилось около 100 тонн различных горючих веществ. В результате взрыва, согласно уточненным данным, повреждены свыше 300 близлежащих домов, пострадали около 30 человек.

Сейчас предприятие все еще охвачено огнем, на месте работали несколько десятков пожарных расчетов. В районе были слышны звуки сирен.

Местным жителям в радиусе 5 километров от места ЧП власти предписали эвакуироваться из-за высокой вероятности повторных взрывов. Как сообщает местная пресса, из-за этого на дорогах образовались большие пробки.

Причина возникновения опасной ситуации до сих пор не известна.