Президент США объявил о скорой независимости страны от коронавируса

«Просто вспомните, где была страна год назад. Вспомните, где вы были год назад. И задумайтесь, как далеко мы продвинулись», обратился президент США Джо Байден к американцам и к работникам жизненно важных сфер и военным с семьями, которых он пригласил на барбекю в честь празднования Дня независимости в Белом Доме.

«Но битва с COVID-19» не окончена, нам предстоит еще много работы», добавил президент США. В мае Байден поставил цель вакцинировать 70 процентов взрослого населения страны к 4 июля — и вместе с днем независимости от британской империи символично отметить независимость от пандемии коронавируса.

И несмотря на то, что в США на сегодня администрировано 330 млн доз и полностью вакцинированы 157 млн человек, заявленной Байденом цели в срок достичь не удалось — хотя бы одну дозу вакцины получили 67 процентов взрослого населения страны (в столице США, а также в 20-ти штатах уровень вакцинации превысил 70%).

Все гости приема в честь дня независимости в Белом доме были вакцинированы, и согласно рекомендациям федеральных властей, могли не носить маски.

Байден призвал всех американцев вакцинироваться, сказав, что это самое патриотичное, что они могут сделать.