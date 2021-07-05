Во Флориде несколько часов назад завершился демонтаж жилого дома, который частично обрушился 24 июня

Ранее работы по поиску более 100 человек, которые числятся пропавшими без вести, были остановлены из опасений дальнейшего обрушения здания — в том числе, из-за надвигающегося на южную Флориду тропического шторма Эльза.

О произошедшей на севере Майами катастрофе в США говорят не иначе как о неслыханном для страны событии — в Америке не бывает такого, чтобы дом просто рухнул. Тем не менее, именно это произошло в ночь на 24-е июня, когда один из корпусов 12-этажного жилого дома Champlain Towers на первой линии побережья города Серфсайд сложился как карточный домик за 10 секунд.

В течение 10 дней на месте обрушения продолжались спасательные работы, из-под завалов были извлечены тела 24-х жертв, 121 до сих пор человек остается пропавшим без вести.

В субботу спасательная операция была приостановлена из-за угрозы обрушения оставшейся части здания — в преддверии надвигающегося на Флориду тропического шторма Эльза здание решено было подвергнуть контролируемому сносу с помощью взрывчатых веществ.

После того, как оставшаяся часть дома Шэмплейн Тауэрс на севере Майами была снесена — что заняло менее получаса, спасательная операция на месте обрушения возобновилась.