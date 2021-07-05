Власти Крыма объявят о решении по компенсации за автомобили, которые были повреждены в результате наводнения

Власти Крыма сегодня объявят о решении по компенсации за автомобили, которые были повреждены в результате наводнения из-за дождей.

Многие транспортные средства, припаркованные на улицах Керчи и Ялты и пригородов, во время наводнений в прошлом месяце затопило или унесло потоками воды. Люди хотят получить компенсацию за пострадавшие автомобили. Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее признал, что механизма выплаты ущерба за машины, повреждённые или утраченные в результате природной стихии, нет. Чиновники предложили владельцам пострадавших автомобилей бесплатную экспертизу, которая поможет установить сумму ущерба. Денег правда пока не обещали. Мощный циклон, который привёл к сильным ливням и наводнению, обрушился на Крым 17 июня. Сначала затопило Керчь, днем позже Ялту. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Под водой также оказались другие районы полуострова. Один человек в результате наводнения погиб, около 60-ти пострадали.

По предварительным оценкам крымских властей ущерб от наводнения превысил 12 миллиардов рублей.