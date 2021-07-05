В суде рассмотрят сегодня ходатайство СК о продлении ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

В Мосгорсуде рассмотрят сегодня ходатайство следственного комитета о продлении ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Следователи настаивают на том, чтобы бывший чиновник находился в СИЗО еще минимум три месяца.

Сергей Фургал был арестован по пути на работу около года назад. Почти сразу же его доставили в Москву. По версии следствия, бывший губернатор Хабаровского края причастен к убийству бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м. Кроме того, ему инкриминируют покушение на третьего предпринимателя – Александра Смольского.

Сам Фургал неоднократно отрицал свою вину. О его невиновности заявлял и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В Хабаровском крае же местные жители долгое время выходили на ежедневные и еженедельные многочисленные акции протеста с требованием вернуть главу региона и судить его в местном суде. Сейчас митинги стали малочисленными, однако граждане все еще оказывают поддержку бывшему губернатору.

Сегодня же, как ожидается, Мосгорсуд рассмотрит еще одно ходатайство по делу Фургала. В районе полудня состоится заседание по жалобе на продление ареста, вынесенное ранее Басманным судом.