Медики теперь, как пишет «Российская газета», освобождены от уголовной ответственности за случайную утрату наркотиков. Перспектива получить судимость становилась причиной того, что некоторые врачи избегали назначать пациентам наркотические средства для снятия боли, отмечает издание. Газета подчеркивает, что опубликованные в сегодняшнем номере поправки имеют обратную силу.