Пассажирский самолет сел в московском аэропорту «Шереметьево» с неисправным шасси, передает «Интерфакс». По словам источника агентства, Airbus A-321, который прилетел из Уфы, благополучно приземлился. Никто не пострадал.
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