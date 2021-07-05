Сегодня в Берлине состоится Западно-балканский саммит. Ангела Меркель проведет видео-переговоры с главами государств и правительств шести стран.

Канцлер ФРГ была инициатором так называемого «Берлинского процесса», который стартовал семь лет назад. В нем принимают участие Евросоюз, Сербия, Косово, Северная Македония, Черногория и Албания. Цель процесса – поддержка этих стран на пути вступления в ЕС.

В своем новом подкасте Меркель отметила, что основание западно-балканского молодежного форума стало одним из главных успехов ежегодных конференций. В результате начался интенсивный молодежный и студенческий обмен между странами ЕС и Западных Балкан. Канцлер особенно указала на важность признания вузовских дипломов и транспортно-инфраструктурных проектов в регионе. В этой сфере уже было выделено около трех миллиардов евро кредитов и прямых инвестиций.

Ангела Меркель подчеркнула свою убежденность в том, что в будущем эти страны войдут в Евросоюз.

Одной из причин инициативы канцлера была возросшая активность Китая на Балканах. Около десяти лет назад был основан «Саммит КНР и Центрально-восточной Европы».

В рамках проекта «Новый шелковый путь» лишь в Сербии уже было инвестировано 10 миллиардов евро.