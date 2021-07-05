Европарламент начинает сегодня очередную пленарную сессию в Страсбурге.

Программа весьма насыщенная – заслушивание докладов, дебаты и собственно голосования. В отдельные дни у депутатов запланирована работа с 9 утра до 11 вечера! В повестке самые разные темы – от влияния ветряных электростанций у европейских берегов на улов рыбы до репрессий против оппозиции в Турции.

Коронавирус представлен двумя пунктами – «обсуждение влияния пандемии на авиаиндустрию» в дебатах + встреча с представителями Еврокомиссии, которые ознакомят парламентариев с тем, как реализуется программа «ковид-паспортов» для свободного перемещения по блоку.

Россия, предположительно, может обсуждаться во вторник – там в темах дебатов значится «иностранное вмешательство во внутренние демократические процессы». Кроме того, на среду запланировано голосование по созданию в Евросоюзе аналога американского «Акта Магницкого» — закона, который систематизировал санкции против иностранных чиновников за нарушение прав человека и коррупцию.

Среди других важных тем – поправки к бюджету Евросоюза на текущий год, программа Словении на период ее председательства в ЕС с 1 июля по 31 декабря, резкое подорожание сырья и стройматериалов в Европе, ситуация с правами ЛГБТ в Венгрии и Польше, наступление на независимые СМИ в Гонконге.

Завершится пленарная сессия в четверг, 8-го июля.