Ревакцинация от коронавируса начинается сегодня в Петербурге. Согласно рекомендациям Минздрава она показана тем, кто делал прививку от коронавируса более полугода назад.

Измерять уровень антител в крови для того, чтобы получить в Петербурге повторную прививку от коронавируса, не надо. Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, этот показатель значения не имеет. Ревакцинацию можно пройти в любом пункте. Их в городе более 130. Запись дступна по обычному телефону, через «Госуслуги», по номеру 122 и через сайт «Здоровье петербуржца». С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Подойдет любая из доступных вакцин. Также Минздрав разрешил менять вакцину, если от первой случилось недомогание. Однако вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» остались в Петербурге в ограниченном количестве, а «Спутник Лайт» привезут только в этом месяце. Также сейчас широко доступен только «Спутник V».

Ревакцинация от коронавируса в Москве началась на прошлой неделе.