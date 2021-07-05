Новую соцсеть, созданную сторонниками Дональда Трампа, взломали в день запуска

Как пишет издание Business Insider, кибератаке подверглись самые популярные верифицированные пользователи платформы GETTR, в основном бывшие помощники Трампа. Среди них аккаунт экс-госсекретаря Майка Помпео и основателя соцсети и бывшего пресс-секретаря Трампа — Джейсона Миллера. Неизвестный хакер накануне везде оставил свой псевдоним и написал «Свободу Палестине».