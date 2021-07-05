Число лесных пожаров на западе Канады на фоне аномальной жары возросло до 180

Как передает телеканал Си-ти-ви, в тушении огня задействованы более 3 тысячи человек, авиация и спецтехника. В канадской провинции Британская Колумбия ранее на этой неделе температура воздуха доходила почти до 50 градусов по Цельсию.
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