Сеть магазинов «ВкусВилл» извинилась за рекламу с однополой парой

Ее появление на сайте в руководстве объяснили непрофессионализмом отдельных сотрудников. Материал о двух девушках был опубликован в разделе, где компания рассказывает о своих покупателях. Статья стала поводом для угроз в соцсетях в адрес ее героинь и торговой сети.