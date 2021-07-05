Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию

По его словам, сейчас вакцинированы около четверти работников подведомственных отраслей, передает ТАСС. Мантуров добавил, что темпы вакцинации от коронавируса в России выросли более чем в пять раз по сравнению с началом весны, сейчас ежедневно прививаются почти 500 тысяч человек.

Сегодня еще один регион России ввел обязательные прививки от коронавируса для отдельных групп населения— это Омская область.