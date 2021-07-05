Еще один регион России вел обязательную вакцинацию – это Омская область

Согласно постановлению главного санитарного врача, прививки должны сделать прививки должны госслужащие, работники сферы торговли, услуг, транспорта, общепита, здравоохранения и образования.

Ранее обязательную вакцинацию для отдельных групп населения ввели в Москве и ряде регионов.