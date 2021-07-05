МЧС Азербайджана сообщило о начала расследования в связи с взрывом в Каспийском море

Огонь видели очевидцы на берегу. В соцсетях появились предположения, что произошла авария на нефтедобывающей платформе. Государственная нефтяная компания Азербайджана заявила, что никаких инцидентов не было. В республиканском сейсмологическом центре сказали, что это было извержение грязевого вулкана