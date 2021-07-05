Талибы заставили сотню афганских военных отступить на территорию Таджикистана

Это сообщили в пограничной службе страны, передает «Интерфакс». Это не первый случай. Несколько дней назад границу пересекли около 300 военных Афганистана. Движение «Талибан» в России признано террористической организацией и запрещено. Все это происходи на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО из Афганистана.