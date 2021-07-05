В Москве возбуждено уголовное дело по факту смерти онкобольного пациента после заражения коронавирусом

Фигурантами стали неустановленные лица из числа руководителей «Европейской клиники», передает ТАСС. По сведениям источника агентства, сотрудники клиники скрыли от пациента, что он заразился ковидом и выписали его под домашнее наблюдение.
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