Министр здравоохранения Франции ожидает в конце июля новую волну пандемии коронавируса

Оливье Веран написал в «Твиттере», что последние пять дней распространение вируса не снижается, а наоборот, усиливается. По его словам, это связано с очень заразным вариантом «дельта», который также называют индийским штаммом коронавируса. Он более смертоносный, чем исходный вирус, отметил в эфире канала NBC главный инфекционист США Энтони Фаучи. Ранее власти Москве сообщили о распространении в столице именно этого варианта коронавируса.