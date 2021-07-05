В правительстве, по сведениям газеты «Ведомости», обсуждают повышение налогов

По словам источников издания, нужны деньги на новые стратегические инициативы. Газета пишет, что планируется увеличить ставку налога на добычу полезных ископаемых для металлургов, расширить режима налога на дополнительный доход для нефтяников, ввести акцизы на некоторые виды алкоголя и сладкие напитки и повысить сборы с состоятельных граждан.