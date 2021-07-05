В Египте сообщили, что судно, которое ранее перекрыло Суэцкий канал, вскоре отдадут владельцу

Ожидается, что это произойдет в среду. После этого контейнеровоз Ever Given покинет страну. По сведениям телеканала «Аль-Арабия», владелец судна, японская компания Shoei Kisen Kaisha согласилась выплатить в качестве компенсации более полумиллиарда долларов. В марте контейнеровоз во время сильной песчаной бури перегородил Суэцкий канал. За шесть дней блокировки пробка из сотен судов растянулась почти до Индии.