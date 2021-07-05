Суд в подмосковном городе Лобня отказал следствию в аресте мэра

Евгению Смышляеву назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему нельзя пользоваться мобильной связью и интернетом и общаться с кем либо, кроме близких родственников, адвоката и следователя, передает ТАСС. Глава Лобни был задержан в пятницу и две ночи провел в изоляторе. Ему вменяют отсутствие трансформаторной подстанции при строительстве объекта физкультурно-оздоровительного комплекса.