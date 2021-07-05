Минобороны сообщило о выделении 30% коек в медучреждениях ведомства для гражданских пациентов с коронавирусом

Как поясняет пресс-служба, это связано с обострением ситуации в ряде субъектах федерации. Кроме того, по словам военных, сформирован резерв из 12 мобильных госпиталей, которые при необходимости могут быть направлены для помощи в отдельные регионы, передает «Интерфакс»,