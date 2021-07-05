Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:07, 05 июля 2021

Минобороны сообщило о выделении 30% коек в медучреждениях ведомства для гражданских пациентов с коронавирусом

Как поясняет пресс-служба, это связано с обострением ситуации в ряде субъектах федерации. Кроме того, по словам военных, сформирован резерв из 12 мобильных госпиталей, которые при необходимости могут быть направлены для помощи в отдельные регионы, передает «Интерфакс»,


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

In varietate concordia C точки зрения ценностей Евросоюза принципиально важно, чтобы дети младшего школьного возраста разбирались во всех тонкостях гендерно-сексуальных предпочтений некоторых взрослых, практикуя их на собственных теле и психике…

5 126 6 9275 04.07
Новости

Moet Hennessy решил уступить российским властям и поставлять в страну «игристое вино», а не шампанское Москва законодательно запретила на территории страны любое «шампанское», кроме произведенного в России…

5 69 6 5687
Новости

Владимир Путин подписал указ, который запрещает ввозить в Россию игристые вина из Шампани под названием шампанское Они теперь должны будут маркироваться просто как «игристые»...

5 143 6 49444
Блоги

Леонид Гозман политик

Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…

5 234 6 27014 04.07
Блоги

Сергей Лавров: О праве, правах и правилах Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам…

5 252 6 31354 28.06
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Продуктивная модель «Путин подписал закон, разрешающий называть шампанским только вино, произведенное в России»...

5 70 6 8983 03.07
Новости

Moet Hennessy вскоре будет включать упоминание об «игристом вине» на своих бутылках, поставляемых в Россию Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление фирмы…

5 49 6 6579
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обычно действующих подобным образом называют вымогателями Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус…

5 131 6 18950 29.06
Новости

Президент Украины нашел слова утешения для сборной по футболу, которая проиграла со счетом 0:4 Владимир Зеленский написал в «Фейсбуке», что грустно, больно, но не стыдно…

5 46 6 8849
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Оруэлл на марше Сегодня в «украинской» зоне Чёрного моря стартуют самые крупные в истории этого региона учения НАТО Sea Breeze 2021...

5 62 6 9529 29.06
Блоги

Алла Шишкина, 2-кратная олимпийская чемпионка: Синхронисток «лишили медведей» В музыке затёрли слово Russia, а эскизы переработали, убрав с них медведя, который по мнению Комитета прочно ассоциируется с Россией…

5 47 6 7687 02.07
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

О консолидации власти Си Цзиньпином при помощи мотива противостояния внешним и внутренним врагам и угрозам 1 июля в Пекине отметили 100-летие Компартии. Си Цзиньпин выступил с пламенной речью, отметив роль партии в национальном обновлении и противостоянии иностранному влиянию. Символическая дата — хороший повод поговорить о конкретных тенденциях развития страны…

5 86 6 15726 04.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ценности они на восточном фланге, понимаете ли, защищают Хочется обратить внимание на абсолютную недопустимость проникновения нацистской идеологии в систему вооруженных сил любого государства. Тем более – Германии…

5 98 6 18055 01.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кипяток в державном чайнике Каковы там реальные итоги кремлевской «дипломатии» за последний 21 год? Что можно положить на стол «весомо, грубо, зримо». Водки стакан! И выпить в одиночестве. Занюхав Крымом…

5 211 6 39429 01.07
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Чей Крым? Одна из проблем во всех этих демонстрациях «свободного судоходства» в том, что если каждая страна будет этими принципами «баловаться», то это может реально открыть ящик Пандоры на всех морях…

5 292 6 61739 01.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Итоги прямой линии Путина Путин признался, что привился «Спутником». То, что он не заявил об этом раньше, было ошибкой власти. Не ожидали, что население будет так сильно бояться прививаться…

5 146 6 32125 01.07

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин подписал закон, который разрешает называть «шампанским» только вино, произведенное в России Документ сегодня был опубликован на официальном интернет-портале правовых актов…

5 60 6 131897
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это очень солидный интеллектуальный груз, под тяжестью которого, вероятно, он сгибается с детства. Но особенно чувствуется влияние «Колобка» на внутреннюю политику Российской Федерации…

5 25 6 100356 30.06
#слушать 51:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

30 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 2239 30.06
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Немцы о «Спутнике» Вот уже больше четырех месяцев длится процесс предварительной оценки российской вакцины для подачи заявления на допуск для использования в ЕС. Данных «Спутника» все еще недостаточно. Зато вакцин в Германии теперь хватает…

5 156 6 297824 30.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин готовится к войне Путин готовится к войне Эпизод c прямой линии Путина про эсминец Defender. «Хотели бы потопить — потопили бы»...

5 288 6 221477 03.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9176148
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4955575

Сегодня в эфире