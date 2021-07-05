В московских поликлиниках с этого дня начинается ревакцинация от коронавируса

До этого с 1 июля повторные прививки начали делать в 8-ми павильонах в парках. На сайте мэрии опубликован список из 12-ти поликлиник, куда можно обратиться. Ранее глава столицы Сергей Собянин сообщил, что из-за напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев, вне зависимости от наличия и уровня антител. По словам мэра, доступна вакцина «Спутник» в виде двух уколов или «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника».