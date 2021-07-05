Государственная нефтяная компания Азербайджана отрицает сообщения об аварии на ее платформах в Каспийском море

Такие предположения появились в соцсетях из-за взрыва, который наблюдался с берега в море. В компании сказали, что, вероятно, произошло извержение грязевого вулкана. В республиканском сейсмологическом центре подтвердили, что причиной огня, действительно, стал вулкан.