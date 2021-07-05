Торговая сеть «ВкусВилл» удалила рекламу с лесбийской парой и извинилась

В сообщении компании говорится, что статья больно задела чувства большого числа покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Ее публикацию на сайте в руководстве объяснили непрофессионализмом отдельных сотрудников. Материал о двух девушках был опубликован в разделе, где сеть рассказывает о своих потребителях. Статья вызвала угрозы в адрес торговой сети и героинь статьи.