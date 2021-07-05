Омская область ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

Постановление опубликовано на сайте регионального управление Роспотребнадзора. Сделать прививки должны госслужащие, работники сферы торговли, услуг, транспорта, общепита, здравоохранения и образования.

Ранее обязательную вакцинацию для отдельных групп населения ввели в Москве и ряде регионов.

