Ряд стран сегодня отменяют ограничения, введённых из-за коронавируса или начинают массовую вакцинацию

С этого дня власти Норвегии разрешат въезд в королевство для встречи с родственниками жителям 11-ти государств. Среди них США, Израиль, Сербия, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Пару недель назад такую же возможность получили близкие и партнёры норвежцев, которые проживают в странах Евросоюза и Великобритании. Власти королевства сегодня также отменят рекомендацию избегать поездок в другие европейские страны. За последние несколько месяцев большинство ограничений в Норвегии сняли. Открылись детские сады, возобновили работу начальные школы, университеты и колледжи. К привычной работе вернулись парикмахерские и другие предприятия в сфере услуг. Тем временем в Грузии сегодня начнется массовая вакцинация населения от коронавируса. Страна получила миллион доз вакцин из Китая, признанных Всемирной организацией здравоохранения. Ожидается что к концу года в Грузии привьют 60 процентов взрослого населения, это позволит достичь коллективного иммунитета.

С этого дня также начнут действовать новые правила въезда в Грузию – все туристы должны будут предоставлять отрицательный тест на коронавирус, сообщили в правительстве страны.