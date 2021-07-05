Страны ОПЕК+ сегодня продолжат обсуждать пересмотр сделки о сокращении добычи нефти

Переговоры начались еще в прошлый четверг и по плану должны были уложиться в один день. Но сначала они затянулись до пятницы, а затем, из-за несогласия одного из ключевых членов картеля, Саудовской Аравии, с основным вариантом пересмотра, представители России предложили взять паузу до понедельника, чтобы у Эр-Рияда было время подумать.

Предполагается, что добычу начнут наращивать на 400 тыс баррелей в сутки ежемесячно до конца года. Таким образом, заключенная в прошлом году на фоне рекордного падения спроса на нефть из-за пандемии и кризиса сделка продлевается. Но по мере восстановления мировой экономики и нефтяных цен восстаналивается и добыча. Если сейчас суммарное урезание всех стран-участниц сделки к уровню до сделки составляет 5,8 млн баррелей в сутки, то к декабрю будет уже 3,8 млн.

Тем временем цена нефти марки Brent уже пробила психологическую отметку в 75 долларов за баррель впервые с лета 2019-го, марки WTI – ту же отметку, но в данном случае это ее максимум с осени 2018-го.