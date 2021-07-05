В Крыму вновь ожидается сильный ливень

МЧС уже предупредили местных жителей, что в ближайшие сутки на регион может обрушиться мощный циклон. Так, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду, а в некоторых районах выпадет более 30 миллиметров осадков. Власти уже готовятся к локальным подтоплениям.

Как сообщила мэр Ялты, наиболее проблемными участками в городе считаются три улицы и поселок Кореиз.

После прошлого ливня, обрушившегося на Крым, туроператоры отметили резко возросшее количество аннулированных туров на полуостров. За неделю туристы вернули свыше 200 уже оплаченных путевок. В 60% случаев причиной стали именно погодные условия.

В результате мощных ливней на полуострове 17 и 18 июня в Керчи, Ялте и Феодосии случились наводнения. Были затоплены сотни жилых домов.

В регионе также введен режим ЧС. Спасатели просят туристов и местных жителей на это время отказаться от походов в горы и к морю.