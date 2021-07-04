В азербайджанском секторе Каспийского моря произошел мощный взрыв.

На кадрах, появившихся в интернете, виден столб огня на горизонте над поверхностью моря. Сначала местные СМИ предположили, что инцидент имел место на одном из морских газовых месторождений компании SOCAR. Позже министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана сообщило, что причиной взрыва могло стать извержение грязевого вулкана.

В свою очередь, представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил Интерфаксу, что морские платформы и промышленные объекты компании работают в нормальном режиме, никаких аварий на них не было. В республиканском МЧС подтвердили, что не фиксировали происшествий в нефтяной инфраструктуре и объектах на Каспии.