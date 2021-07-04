Еще 94 афганских военных под натиском боевиков «Талибан»* отступили на территорию Таджикистана

Об этом президент Таджикистана проинформировал своего афганского коллегу. Накануне более 300 афганских военнослужащих пересекли таджикскую границу. Аналогичные переходы подразделений афганских правительственных войск фиксировались 22 и 27 июня Движение «Талибан»* признано в России террористическим и запрещено на территории страны. Его активизацию в Афганистане связывают с выводом американского контингента из этой страны.

* Террористическая организация, деятельность организации запрещена на территории РФ