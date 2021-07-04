В Сухуми создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана, обрушившегося на курорт

Как передает «Интерфакс», на работу вызваны сотрудники всех городских служб. Им помогают сотрудники МЧС и военные. В первую очередь ведутся работы по расчистке дорог от поваленных деревьев. Всего в Сухуми повалено более полусотни деревьев, оборваны троллейбусные линии и линии электропередачи. Во избежание чрезвычайных ситуаций, город всё ещё обесточен. Ранее сообщалось, что поваленное дерево насмерть придавило одного человека, еще один был госпитализирован.