Более ста объектов, большинство их которых жилые, подтопило за воскресенье в Бахчисарайском районе Крыма после ливней

Об этом сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов.



«Выявлено 108 объектов в зоне подтопления. Из них 104 — жилые, пять индивидуальных домов восстановлению не подлежат, они полностью разрушены. Четыре объекта — это нежилые помещения: пожарная станция, психоневрологический диспансер и два коммерческих объекта», — сказал Кабанов журналистам.



По его словам, ночью в зоне подтоплений будут дежурить 60 спасателей и 11 единиц техники, так как к утру снова ожидаются дожди. В понедельник к восстановительным работам приступят сто человек и 18 единиц техники.

Вице-премьер уточнил, что сейчас жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает. Электроснабжение всех абонентов должны восстановить к полуночи. Из психоневрологического интерната около 30 пациентов эвакуировали, лежачих перенесли на верхние этажи.



Очередные ливни начались в Крыму в ночь на воскресенье. Около 6 тысяч абонентов в разных муниципалитетах остались без электричества.