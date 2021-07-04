Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель госпитализирован с коронавирусом

Как сообщается заявлении правительства королевства, премьер проведет в больнице 24 часа в качестве меры предосторожности для проведения дополнительных обследований. Положительный тест на коронавирус Беттель получил неделю назад, менее чем через 48

часов после саммита ЕС в Брюсселе, на котором он встречался с 26 другими лидерами стран Евросоюза.