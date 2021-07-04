Производители резиновых перчаток в Малайзии попросили разрешить им работу в локдаун

Власти Малайзии ранее ввели новые ограничения в штате, где расположено больше половины производителей перчаток в стране. Компании напомнили, что перчатки играют важную роль в борьбе с пандемией коронавируса. Предприятия, входящие в Малазийскую ассоциацию производителей резиновых перчаток коллективно производят и экспортируют свою продукцию в 195 стран мира, обеспечивая 67% мирового потребления.