Поисковую операцию на месте обрушения жилого дома во Флориде возобновят после сноса оставшихся частей здания

Поисково-спасательную операцию на месте обрушения жилого дома во Флориде возобновят после сноса оставшихся частей здания. Об этом сообщили власти округа Майами-Дейд. Многоэтажный жилой дом в окрестностях Майами частично обрушился в ночь на 24 июня. На сегодняшний день подтверждена гибель 24 человек, без вести пропал 121. Накануне их поиски были приостановлены.