Российская нефтяная компания «Лукойл» и транснациональная BP заявили о выходе из проектов в Ираке

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра нефти Ирака Ихсана Абдул Джаббара. По его словам, «Лукойл» продаст свою долю в месторождении Западная Курна-2 китайским нефтяникам, а BP планирует выйти из разработки нефтяного месторождения Румайла. Как сказал министр, существующая инвестиционная среда в Ираке не подходит для удержания крупных инвесторов.